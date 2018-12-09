США планируют возобновить программу по модернизации ядерных боеголовок W78

Реализация проекта намечена на 2019–2041 годы и оценивается в 10–15 млрд долларов.

Национальное управление ядерной безопасности США планирует возобновить программу модернизации термоядерной боеголовки W78. Об этом сообщает RT со ссылкой на отчёт Счётной палаты США.

W78 относится к одной из двух боеголовок межконтинентальных баллистических ракет Minuteman-III США. Минобороны рассматривает возможность использования взрывного компонента бомбы на баллистических ракетах подводных лодок.

— НУЯБ и Министерство обороны США проводят программы продления срока эксплуатации для обновления или замены компонентов ядерного оружия, с тем чтобы в том числе продлить срок службы данных вооружений и обеспечить большую безопасность и защищённость ядерного арсенала, — говорится в отчёте.

Отмечается, что реализация проекта намечена на 2019–2041 годы и оценивается в 10–15 млрд долларов. В военном ведомстве заявили, что возобновление программы нацелено на обеспечение безопасности ядерного потенциала США.

Как ранее писал Лайф, президент США Дональд Трамп пообещал нарастить ядерный потенциал США из-за России и Китая.