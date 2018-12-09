МЧС выпустило рекомендации московским водителям и пешеходам в связи со снегом

Непогода в столице сохранится до утра понедельника, 10 декабря. В городе ожидается гололёд и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Спасатели предупредили водителей и пешеходов в Москве о непогоде в ближайшие сутки и рекомендовали им быть бдительнее. Сообщение столичного главка МЧС опубликовано в "Твиттере".

— По информации Росгидромета, в течение дня и вечера 9 декабря с сохранением ночью 10 декабря в Москве ожидаются снег, мокрый снег, местами гололёд, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица, — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим спасатели рекомендуют водителям значительно снижать скорость движения, увеличивать дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных манёвров: обгонов, перестроений, опережений. Пешеходов МЧС призвал быть бдительными, аккуратными и взаимовежливыми.