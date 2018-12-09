МЧС выпустило рекомендации московским водителям и пешеходам в связи со снегом

Спасатели предупредили водителей и пешеходов в Москве о непогоде в ближайшие сутки и рекомендовали им быть бдительнее. Сообщение столичного главка МЧС опубликовано в "Твиттере".
9 декабря 2018 г.
— По информации Росгидромета, в течение дня и вечера 9 декабря с сохранением ночью 10 декабря в Москве ожидаются снег, мокрый снег, местами гололёд, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица, — говорится в сообщении ведомства.
В связи с этим спасатели рекомендуют водителям значительно снижать скорость движения, увеличивать дистанцию от впереди идущих машин и избегать внезапных манёвров: обгонов, перестроений, опережений. Пешеходов МЧС призвал быть бдительными, аккуратными и взаимовежливыми.
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