Медведев выразил соболезнования в связи со смертью правозащитницы Алексеевой

Глава российского кабмина отметил, что она добивалась серьёзных результатов в Совете по правам человека при Президенте РФ, где проработала много лет.

Премьер РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью в возрасте 91 года правозащитницы Людмилы Алексеевой.

— Людмила Михайловна Алексеева всю жизнь посвятила защите прав и свобод человека, была одним из наиболее активных общественных деятелей. Ей пришлось пройти через множество испытаний, но она всегда жила с гордо поднятой головой и кристально чистой совестью, — написал глава российского кабмина на своей странице в "Фейсбуке".

По слова премьера, имя правозащитницы "не просто ассоциировалось с правозащитной деятельностью, но для многих она стала олицетворением свободы и перемен в России". Медведев подчеркнул, что Алексеева "не боялась говорить, когда все молчали", и "непреклонно боролась за свои принципы, когда остальные сдавались".

Медведев подчеркнул, что Алексеева добивалась серьёзных результатов, в том числе в Совете по правам человека при Президенте РФ, где проработала много лет.

— В любые времена для неё не было запретных тем и авторитетов, кроме авторитета закона. Её отличали мужество, самоотверженность, неизменная твёрдость в отстаивании своей позиции, — добавил премьер.

Как ранее сообщал Лайф, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева умерла на 92-м году жизни. Соболезнования её родным и близким направил Владимир Путин.