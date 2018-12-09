Экспертов привлёк необычный дизайн машины с характерной массивной передней решёткой и задними фонарями в виде двух светодиодных полосок.

Концерн Hyundai опубликовал видео, в котором Genesis показала модель своего первого внедорожника GV80. Запись опубликована на сайте Korean Car Blog.

Несмотря на то что видео демонстрирует работу систем безопасности автомобиля, экспертов привлёк необычный дизайн машины. У внедорожника остались характерная массивная передняя решётка, задние фонари в виде двух светодиодных полосок и "двухэтажные" передние фары.

Как ранее сообщал Лайф, российские продажи автомобиля Genesis в сентябре выросли в 2,2 раза.