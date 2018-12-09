Следователи нашли подозреваемого в распылении газа в итальянском клубе

Использованный перцовый баллончик обнаружили в помещении, где произошла трагедия, накануне.

Следователи установили личность подростка, который подозревается в распылении перцового баллончика в клубе под итальянской Анконой, где погибло шесть человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Несовершеннолетний был найден на основании свидетельств очевидцев. В ближайшее время с ним пообщаются прокуроры.

Также отмечается, что после трагедии в здании клуба нашли использованный перцовый баллончик. Но пока не известно, действительно ли этот спрей спровоцировал драку.

Напомним, в ночь на субботу, 8 декабря, перед рэп-концертом в клубе под итальянской Анконой произошла давка. Погибло шесть человек, среди которых пятеро подростков и взрослая женщина. Около 60 человек пострадало.