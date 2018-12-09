Нацбанк Украины потратил $125 млн на поддержку курса гривны

После стабилизации украинской валюты Центробанк Незалежной выкупил "с рынка избыток в объёме 40 миллионов долларов для пополнения резервов".

Национальный банк Украины потратил 125 миллионов долларов на поддержку курса гривны в первые три дня после введения в стране военного положения. Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, после стабилизации украинской гривны НБУ выкупил "с рынка избыток валюты в объёме 40 миллионов долларов для пополнения резервов".

Смолий добавил, что с начала этого года покупка валюты Нацбанком составила более миллиарда долларов.

Напомним, в нескольких областях Украины ввели военное положение на 30 дней по решению лидера Незалежной. Это случилось после инцидента в Чёрном море, когда корабли украинских ВМС вторглись в водное пространство России и были задержаны Погранслужбой ФСБ.