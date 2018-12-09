Чтобы спрос был выше. Nokia намеренно задерживает обновления своих смартфонов

Свежее программное обеспечение владельцы телефонов ждут с ноября, однако получить его пока что не удаётся.

Финская компания HMD Global, которая владеет правами на бренд Nokia, намеренно задерживает обновления для смартфонов компании. Об этом сообщает iXBT.com.

Причиной этому может быть коммерческий интерес корпорации. Дело в том, что задержка может позволить увеличить продажи телефонов. Сообщается, что свежее программное обеспечение владельцы телефонов ждут с ноября, однако получить его пока что не удаётся.

Сообщается, что обновления для Nokia 5, Nokia 6 и Nokia 8 ожидаются в конце декабря 2018 — начале января 2019 года.

В Nokia сообщили, что не задерживают выход обновлений. Прошивка выпускается для всех пользователей сразу после прохождения тестирования.