"Маленький и бедный". Финская журналистка лишила Питер звания культурной столицы

Корреспондент посчитала забавным, что питерцам "жизненно важно объяснить, что их город лучше, чем столица страны".

Корреспондент финской телерадиокомпании Yle Черстин Крунвалль усомнилась в том, что Санкт-Петербург — культурная столица России, сравнивая город с Москвой.

— Культурная жизнь в Санкт-Петербурге интересная и очень высокого уровня, но всё-таки, по моему мнению, она уступает московской, — считает Крунвалль.

Журналистка нашла довольно забавным и "совершенно непостижимым" то, что питерцам "жизненно важно объяснить, что их город лучше, чем столица" России.

Крунвалль отметила, что Москва символизирует "динамичное развитие, скорость, благосостояние и некоторое высокомерие", в то время как Санкт-Петербург вызывает ощущение маленького городка, несмотря на свои размеры. Она добавила, что в городе всё "немного медленнее, беднее и консервативнее".

В то же время Крунвалль заявляет, что ей нравятся оба российских города, а чтобы не задевать ничьих чувств, приводит заранее придуманный ответ: "Город — это вам не верный муж, а значит, можно любить и два".

Журналистка подчеркнула, что ей нравятся оба города, и, чтобы не задевать ничьих чувств, заявила, что "город — это вам не верный муж, а значит, можно любить и два".

Ранее Крунвалль тоже встала на защиту россиянок с заявлениями о том, что передача "Модный приговор" унижает достоинство женщин.