В центре южноуральского города установили ёлку, срубленную у соседнего магазина

В администрации города отметили, что была срезана не та ель, которую собирались рубить изначально.

Жители города Чебаркуль Челябинской области возмутились сносу высоченной ели у магазина. Как сообщает портал 74.ru, новогоднюю красавицу спустя несколько часов установили на центральной площади города.

— Как так?! Конечно, проще вырубить, чем купить искусственную современную ёлку! — возмущается местная жительница Галина.

— Вырубить ёлку, чтобы через месяц выкинуть! Ей ещё 300 лет расти! — поддерживают другие горожане.

Как сообщается на сайте администрации города, на прошлой неделе в Чебаркуле начали возводить ледовый городок. На строительство выделено 800 тысяч рублей. 7 декабря там установили ёлку.

По словам и. о. заместителя главы города по городскому хозяйству Юрия Заневского, была срезана не та ель, которую собирались рубить изначально.

При этом на возмущение горожан он указал, что дерево стояло на подземных коммуникациях и летом следующего года его бы всё равно спилили.