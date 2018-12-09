Порошенко попросил УПЦ помочь в освобождении украинских моряков

Также глава государства вновь потребовал вернуть задержанные корабли ВМС Украины и открыть Керченский пролив и Азовское море, которые, по мнению Киева, частично заблокированы.

Президент Украины Пётр Порошенко обратился к предстоятелю Украинской православной церкви, митрополиту Киевскому Онуфрию с просьбой содействовать освобождению моряков Незалежной, которые были задержаны в РФ за нарушение государственной границы.

— Вчера и позавчера я говорил с предстоятелем УПЦ МП блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой, для того чтобы по линии Церкви принять соответствующие меры для возвращения [моряков], — приводит слова украинского лидера его пресс-служба.

Кроме того, Порошенко вновь заявил, что Киев требует освобождения украинских судов, а также открытия Керченского пролива и Азовского моря, которые, по мнению Украины, частично заблокированы.

Напомним, 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива. Действия Незалежной расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов и их экипажей.