По словам Александра Перенджиева, Киев такими заявлениями показывает, что ему плевать на Договор о нераспространении ядерного оружия.

Член Ассоциации военных политологов, подполковник запаса, кандидат политических наук Александр Перенджиев прокомментировал слова украинского генерала Пётра Гаращука о способности Киева создать ядерное оружие. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Эти заявления Украины не новы, их задача — зомбировать общественное мнение Запада в надежде, что ей разрешат иметь ядерное оружие. Украина может создать так называемую грязную ядерную бомбу — бомбу с определённым ядерным фоном, — сказал он.

По словам Перенджиева, полноценное ядерное оружие Украина может создать только с помощью Соединённых Штатов. При этом, как отмечает эксперт, Незалежная выглядит провокатором, поскольку ни одно из европейских государств не заявляет о создании такого оружия. Кроме того, он добавил, что Киев таким образом показывает, что ему плевать на Договор о нераспространении ядерного оружия.

Член Ассоциации военных политологов также считает, что украинская сторона такими заявлениями призывает США к сотрудничеству.

— Они не имеют права создавать ядерное оружие, если оно там появится, то должна быть проведена спецоперация по его уничтожению. Украина решила таким путём влезть в неофициальную "ядерную десятку", — резюмировал Александр Перенджиев.

В 1994 году Киев отказался от ядерного оружия, оставшегося на территории Украины после распада СССР. Украина присоединилась к Будапештскому меморандуму в обмен на гарантии безопасности со стороны РФ, США и Великобритании.