Москвич потребовал 67 тысяч рублей от Apple из-за неработающего iPhone 4S

Мужчина с 2013 года использовал смартфон, у которого спустя пять лет кончился гарантийный срок.

Житель Москвы потребовал компенсацию от Apple из-за неработающего iPhone 4S. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Москвич с 2013 года пользовался смартфоном, который перестал включаться, а официальная гарантия давно закончилась. Мужчина обратил внимание на коробку от телефона и выяснил, что срок его службы пять лет.

Он понял, что у него ещё осталось в запасе около двух месяцев, и отправился в суд, где оформил требование компенсации в 67 тысяч рублей, за которые можно приобрести новый iPhone X.

Как ранее рассказывал Лайф, пользователь обменял iPhone XS на X из-за плохого подключения к Сети.