Посольство США выразило соболезнования в связи со смертью Людмилы Алексеевой

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Посольство США выразило соболезнования в связи со смертью Людмилы Алексеевой

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Людмила Алексеева. Фото: © РИА "Новости" / Илья Питалев

Посольство США в России выразило соболезнования в связи со смертью российской правозащитницы Людмилы Алексеевой. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в "Твиттере".

— Посольство США в Москве глубоко опечалено в связи с уходом из жизни Людмилы Алексеевой. Её отважная работа в интересах жертв несправедливости и репрессий служит примером для всех нас, — отметили в дипмиссии.

О смерти правозащитницы сообщили в СПЧ, в состав которой входила Людмила Алексеева. Она умерла накануне в 19:30 в московской городской клинической больнице № 15.

Лайф также публиковал одно из последних интервью с Алексеевой.

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