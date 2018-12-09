Посольство США выразило соболезнования в связи со смертью Людмилы Алексеевой

Посольство США в России выразило соболезнования в связи со смертью российской правозащитницы Людмилы Алексеевой. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в "Твиттере".

Посольство США в Москве глубоко опечалено в связи с уходом из жизни Людмилы Алексеевой. Ее отважная работа в интересах жертв несправедливости и репрессий служит примером для всех нас. — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 9 декабря 2018 г.

— Посольство США в Москве глубоко опечалено в связи с уходом из жизни Людмилы Алексеевой. Её отважная работа в интересах жертв несправедливости и репрессий служит примером для всех нас, — отметили в дипмиссии.

О смерти правозащитницы сообщили в СПЧ, в состав которой входила Людмила Алексеева. Она умерла накануне в 19:30 в московской городской клинической больнице № 15.

Лайф также публиковал одно из последних интервью с Алексеевой.