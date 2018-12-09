В Совфеде рассказали, когда может пройти прощание с Людмилой Алексеевой

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В Совфеде рассказали, когда может пройти прощание с Людмилой Алексеевой

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Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой может пройти в Москве во вторник, 11 декабря. Об этом РИА "Новости" сообщил член Совета Федерации, экс-омбудсмен Владимир Лукин.

— Церемония прощания с Людмилой Алексеевой может пройти во вторник, — сказал Лукин.

Где может пройти церемония прощания и похороны, он не уточнил.

Людмила Алексеева умерла вечером 8 декабря в московской больнице № 15. Ей был 91 год. Ранее Лайф публиковал одно из последних интервью правозащитницы.

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