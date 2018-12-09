Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за разногласий по вопросу миграции

Кризис может привести к новому расколу в стране между франкоязычной Валлонией и нидерландоязычной Фландрией.

Правящая коалиция в Бельгии распалась в связи с разногласиями по Миграционному пакту Организации Объединённых Наций в результате острого политического кризиса. Из правительства вышла ведущая фламандская партия — N-VA ("Новый фламандский альянс"). Об этом заявил вице-премьер и глава МИД королевства Дидье Рейндерс.

N-VA — ведущая политическая партия нидерландоязычной Фландрии — на протяжении нескольких недель блокировала подписание Бельгией Миграционного пакта ООН, угрожая выходом из коалиции.

— Премьер-министр находится на аудиенции у короля, где он объявит о переформировании правительства без "Нового фламандского альянса", объявившего о своём желании покинуть правительство, — пояснил Рейндерс.

В свою очередь, Шарль Мишель распространил в "Твиттере" заявление: "Более, чем когда-то, на сегодняшний день важны ответственность, общественный интерес и озабоченность наших соотечественников. Я принимаю всю свою ответственность премьера и буду работать над тем, чтобы гарантировать политическую стабильность, — написал он.

Кабинет в ближайшие часы проведёт заседание без министров от N-VA. Из правительства уходят министр обороны Зандер Лунс, глава МВД Ян Ямбон и министр финансов Йохан Ван Овертвельдт, а также два госсекретаря — по миграции и соцполитике.