"Это дикость". Гройсман призвал уравнять зарплаты мужчин и женщин на Украине

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"Это дикость". Гройсман призвал уравнять зарплаты мужчин и женщин на Украине

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Фото: © РИА Новости/Михаил Палинчак

По мнению руководителя кабмина Незалежной, эта ситуация требует немедленного решения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости уравнять зарплаты мужчин и женщин в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны.

Он отметил положительную тенденцию того, что в кабмине увеличивается число представительниц прекрасного пола, которые составляют сейчас его пятую часть.

— И сейчас нам нужно ликвидировать неравенство в оплате труда. Смотрим на статистику и видим: женщины почему-то получают меньше денег. Это дикость, и этого не может быть в обществе, — отметил Гройсман.

По мнению премьера, данная проблема требует "немедленного решения".

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