Вопреки санкциям. Россия заняла второе место в рейтинге Bloomberg

РФ значительно улучшила свои экономические показатели и смогла подняться на пять позиций в списке.

Россия заняла второе место в рейтинге развивающихся экономик по версии экспертов Bloomberg. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как отмечается, первое место заняла Малайзия, а следом за Россией идёт Китай. Худший результат показала Турция, занявшая двадцатое место, хотя в прошлом году страна занимала пятое место и опережала Россию на две позиции.

Эксперты отметили, что успех России обусловлен ускорением роста ВВП, несмотря на продлённые европейские санкции.

Помимо этого, специалисты Всемирного банка также отметили улучшение делового климата в РФ. В 2018 году произошёл рост в рейтинге Doing Business с 35-й строчки на 31-ю, при том что в 2012 году страна занималась лишь 120-ю позицию.

Сообщается, что сложившиеся темпы роста российской экономики представляют собой долгосрочную тенденцию, о чём свидетельствует статистка инвестиций в основной капитал.

Ранее агентство Bloomberg оценило ущерб экономике России от санкций.