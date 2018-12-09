Директор Лещенко назвал причину госпитализации певца

Певца Льва Лещенко госпитализировали из-за переутомления. Об этом сообщает "Пятый канал" со ссылкой на концертного директора артиста Олега Дмитриева.

По его словам, у Лещенко довольно напряжённый график.

— Заехал к своему врачу на консультацию — вовремя заехал. Что-то ему дали, положили (в больницу. — Прим. ред.). Мне врач говорит: "Переутомление?" Я говорю: "Да. Мы, конечно, устали", — сказал он.

Концертный директор также отметил, что сейчас певец чувствует себя хорошо.

Лещенко был, Лещенко есть, Лещенко всегда будет подчеркнул директор артиста.

Ранее СМИ сообщили, что Лещенко, участвовавший в финале конкурса "На благо мира", почувствовал себя плохо за кулисами концертного зала "Мир" в Москве. В итоге 76-летнему исполнителю вызвали скорую. Позднее артист заявил, что поездка в клинику была запланирована.