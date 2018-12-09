22-летний разработчик Google умер на рабочем месте

На теле молодого человека правоохранители не нашли никаких следов насильственной смерти.

В офисе компании Google в Нью-Йорке нашли мёртвым 22-летнего разработчика Скотта Крульчика. По информации издания The New York Post, его обнаружил уборщик, пришедший в офис вечером 7 декабря.

Прибывшие на место врачи скорой помощи попытали вернуть мужчину к жизни, но их старания не дали результата. Источники газеты в местной полиции отметили, что на теле Крульчика не было никаких следов насильственной смерти. Причина гибели юноши будет установлена после проведения экспертизы.

Крульчик начал работать в Google стажёром по разработке ПО в 2016 году, через год он снова проходил стажировку в компании, а затем вышел на постоянную работу. В его резюме говорится, что в мае 2018 года он выпустился из университета.