В россиянина попала пуля на акции "жёлтых жилетов" в Париже. Его спас ремень

Первую помощь мужчине оказали медики на месте инцидента. Сейчас его состояние под вопросом.

Бляха на ремне спасла россиянина Александра Гончарова от серьёзного ранения в Париже. Мужчина оказался среди протестующих на акции "жёлтых жилетов", о чём рассказал телеграм-каналу Life Shot .

— С левой стороны были протестующие, а с правой служба CRS (силовики). Обе стороны то наступали, то отходили, переминались с ноги на ногу… В один прекрасный момент, когда я, прижавшись к стене, стоял и никого не трогал, пуля от "флешбола" (так его называют) прилетела прямо в область моей брюшной полости, — говорит Александр.

Пуля разрезала куртку, свитер и попала в бляху ремня. Таким образом, удар от выстрела распределился по всей брюшной полости. Первую помощь мужчине оказали на месте инцидента.

— Моё состояние под вопросом. Возможно, брюшная контузия. Если бы эта пуля пошла выше или ниже, то это был бы серьёзный удар. "Жёлтые жилеты" спрашивали: "Куда пришёл неподготовленный?" А у них баллончики, бронежилеты, — заключил россиянин.