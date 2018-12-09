В россиянина попала пуля на акции "жёлтых жилетов" в Париже. Его спас ремень

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В россиянина попала пуля на акции "жёлтых жилетов" в Париже. Его спас ремень

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Фото: © телеграм-канал Life Shot

Первую помощь мужчине оказали медики на месте инцидента. Сейчас его состояние под вопросом.

Бляха на ремне спасла россиянина Александра Гончарова от серьёзного ранения в Париже. Мужчина оказался среди протестующих на акции "жёлтых жилетов", о чём рассказал телеграм-каналу Life Shot.

<p>Фото: © телеграм-канал<a href="https://t-do.ru/Lshort" target="_blank"> </a><a href="https://t-do.ru/Lshort" target="_blank"><ins>Life Shot</ins></a></p>

— С левой стороны были протестующие, а с правой служба CRS (силовики). Обе стороны то наступали, то отходили, переминались с ноги на ногу… В один прекрасный момент, когда я, прижавшись к стене, стоял и никого не трогал, пуля от "флешбола" (так его называют) прилетела прямо в область моей брюшной полости, — говорит Александр.

Пуля разрезала куртку, свитер и попала в бляху ремня. Таким образом, удар от выстрела распределился по всей брюшной полости. Первую помощь мужчине оказали на месте инцидента.

— Моё состояние под вопросом. Возможно, брюшная контузия. Если бы эта пуля пошла выше или ниже, то это был бы серьёзный удар. "Жёлтые жилеты" спрашивали: "Куда пришёл неподготовленный?" А у них баллончики, бронежилеты, — заключил россиянин.

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