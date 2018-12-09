Захарова показала "резиденцию" сапсанов в шпиле МИД

Птиц обнаружили инженеры, когда начиналась реконструкция здания дипломатического ведомства.

В шпиле здания Министерства иностранных дел России оборудовали домик для живущей там семьи сапсанов. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире программы "Дачный ответ" телеканала НТВ.

Птиц обнаружили инженеры, когда начиналась реконструкция здания дипломатического ведомства.

— Это большая редкость для города. А после того как шпиль был реконструирован, для них построили специальный домик, резиденцию, я бы сказала, исходя из советов орнитологов, — сказала Захарова.

"Резиденция" выполнена из стали и напоминает большую кормушку, открытую на улицу. С этой стороны птицы могут сесть на элегантный подоконник. Захарова демонстрирует дом сапсанов на 14-й минуте программы.

Во время съёмок официальный представитель МИД РФ поднималась по лестницам внутри шпиля на каблуках. Журналисту на вопрос, не трудно ли ей, она ответила: "Наша работа предполагает взятие нереалистичных целей".