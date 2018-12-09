Земан назвал простое решение ситуации с Договором о РСМД

Президент Чехии Милош Земан рассказал о простом решении ситуации с Договором о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом он заявил в интервью программе "Итоги недели" на канале НТВ.
— Если есть технические параметры этих ракет, которые нарушают этот договор или с российской, или с американской стороны, это очень просто, показать параметры эти и договориться, — сказал Земан.
Чешский президент поддержал существование всех договоров и назвал желание выйти из ДРСМД гонкой вооружений.
Ранее посол США в РФ Джон Хантсман назвал ситуацию с Договором о РСМД стресс-тестом для отношений двух стран.
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