Земан назвал простое решение ситуации с Договором о РСМД

Чешский лидер назвал желание выхода из соглашения попытками вести гонку вооружения.

Президент Чехии Милош Земан рассказал о простом решении ситуации с Договором о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом он заявил в интервью программе "Итоги недели" на канале НТВ.

— Если есть технические параметры этих ракет, которые нарушают этот договор или с российской, или с американской стороны, это очень просто, показать параметры эти и договориться, — сказал Земан.

Чешский президент поддержал существование всех договоров и назвал желание выйти из ДРСМД гонкой вооружений.

Ранее посол США в РФ Джон Хантсман назвал ситуацию с Договором о РСМД стресс-тестом для отношений двух стран.