Отец Мамаева заявил, что гордится сыном, несмотря на скандал

Отец полузащитника ФК "Краснодара" Павла Мамаева Константин заявил, что, невзирая на скандал вокруг своего сына, всё равно гордится им. Об этом он сказал в эфире телеканала НТВ.

— Он мой сын, и я горжусь им. Один день из его жизни не может перевернуть всё, — подчеркнул Мамаев-старший.

При этом Константин Мамаев отметил, что ему было стыдно из-за связанных с сыном инцидентов.

— Это вопиющий случай! Не было никогда такого с нашими футболистами, — отметил он.

8 октября Павел Мамаев, а также Александр и Кирилл Кокорины устроили драку с водителем ведущей Первого канала. После этого у них произошёл конфликт с чиновником Минпромторга. Футболисты были арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве, последним решением суд продлил их арест ещё на два месяца.