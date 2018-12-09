Отец Мамаева заявил, что гордится сыном, несмотря на скандал

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Отец Мамаева заявил, что гордится сыном, несмотря на скандал

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Павел Мамаев. Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Отец полузащитника ФК "Краснодара" Павла Мамаева Константин заявил, что, невзирая на скандал вокруг своего сына, всё равно гордится им. Об этом он сказал в эфире телеканала НТВ.

— Он мой сын, и я горжусь им. Один день из его жизни не может перевернуть всё, — подчеркнул Мамаев-старший.

При этом Константин Мамаев отметил, что ему было стыдно из-за связанных с сыном инцидентов.

— Это вопиющий случай! Не было никогда такого с нашими футболистами, — отметил он.

8 октября Павел Мамаев, а также Александр и Кирилл Кокорины устроили драку с водителем ведущей Первого канала. После этого у них произошёл конфликт с чиновником Минпромторга. Футболисты были арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве, последним решением суд продлил их арест ещё на два месяца.

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