Опасный брак. Ирландка, вышедшая замуж за пирата-призрака, объявила о разводе

Девушка также рассказала о своей асексуальности, которую она чувствовала с детства.

Жительница Ирландии Аманда Воробей (девичья фамилия — Тиг) сообщила о разводе с мужем, которым был пират-призрак. Об этом сообщает The Mirror.

— Я объясню всё, когда придёт время, а пока я хочу попросить вас быть очень осторожными, имея дело с духами, с ними точно не стоит шутить, — написала женщина в социальных сетях.

В начале октября она также рассказала о своей асексуальности, которую она чувствовала с детства. Однако она росла в маленькой деревне, где знали только о гетеросексуальности.

Ранее Лайф рассказывал, что 45-летняя мать пятерых детей Аманда Тиг из Ирландии вышла замуж за пирата-призрака, энергетику которого она в первый раз почувствовала лёжа в кровати.