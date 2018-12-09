Песков рассказал, как проходит организация телефонных разговоров глав государств

По словам представителя Кремля, переговоры пытаются подготовить помощники лидеров стран по каналам связи или иногда по обычному телефону.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о попытках украинского лидера Петра Порошенко связаться с Владимиром Путиным, рассказал, как проходит организация телефонных переговоров руководителей государств.

По его словам, помощники президентов по каналам связи или иногда по обычному телефону передают предложение осуществить телефонный разговор.

— Такое предложение иногда находит понимание, иногда не находит понимания, — сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". При этом представитель Кремля не стал уточнять, сколько раз помощники украинского президента пытались договориться о телефонном разговоре.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что он не принимает звонки от украинского коллеги Петра Порошенко, так как не желает участвовать в предвыборной кампании главы Незалежной.