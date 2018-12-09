Российские эксперты начали проверку безопасности в аэропортах Египта

В Каир прибыли 20 человек, которые разделились на две ревизионные группы, отправившиеся в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Российские эксперты по авиабезопасности начали проверку в аэропортах курортных городов Египта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в каирском аэропорту.

— В Каир прилетели около 20 человек, которые разделились на две группы: одна направилась в Хургаду, вторая — в Шарм-эль-Шейх, — рассказал источник.

Отмечается, что в задачи специалистов входит оценить степень готовности воздушных гаваней к обеспечению надлежащего уровня безопасности пассажиров. Командировка экспертов продлится около недели.

Напомним, авиасообщение между Египтом и Россией было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения самолёта российской авиакомпании "Когалымавиа" над Синайским полуостровом. Самолёт летел из Шарм-эль- Шейха в Санкт-Петербург.