Нетаньяху анонсировал встречу военных делегаций РФ и Израиля в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная делегация страны в ближайшие дни может встретиться в Москве с российскими коллегами для обсуждения координации действий в Сирийской Арабской Республике.

— Я разговаривал вчера с президентом РФ Владимиром Путиным. Мы договорились, что делегации Армии обороны Израиля и Вооружённых сил России встретятся как можно скорее. Надеюсь, в ближайшие дни, возможно, в Москве, — цитирует РИА "Новости" главу израильского кабмина.

Он также добавил, что позднее состоятся его переговоры с российским лидером.