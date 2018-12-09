Два человека упали в канал ГЭС во Владикавказе

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Два человека упали в канал ГЭС во Владикавказе

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Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько

В ближайшее время, чтобы найти одного из пострадавших, из канала спустят воду, это займёт примерно три часа.

Два человека упали в канал Дзауджикауской ГЭС во Владикавказе. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Северной Осетии.

Сообщение об инциденте поступило спасателям в 15:14 по московскому времени. На место произошедшего направились 13 человек и три единицы техники.

На данный момент найдено тело одного из упавших, работы продолжаются, отметили в ГУМЧС. В ведомстве добавили, что из канала будет спущена вода, это займет около трёх часов.

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