Патриарх Кирилл о лидерах раскола на Украине: Говоря о свете, пребывают во тьме

По мнению предстоятеля РПЦ, во всех интонациях и словах "борцов за независимость" слышны злоба и ненависть.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе чина освящения храма святой мученицы Татианы в районе Люблино заявил, что инициаторы создания отдельной Церкви на Украине говорят о свете, но идут к своей цели со словами злобы и ненависти, а ради её достижения готовы губить жизни людей и захватывать храмы.

— Сегодня очень тяжёлые события происходят на братской Украине: мы знаем, как силы зла восстали на Православную церковь. Послушайте тех, кто борется за так называемую независимую Церковь, прислушайтесь к интонациям и словам, какие же там ненависть и злоба. Поэтому все, кто стремится сегодня утвердить так называемую незалежную Церковь и ради этого готов погубить жизни других, сломать церковную жизнь, ворваться и захватить храмы и монастыри, разве этот язык силы является языком Божьим? — спросил он.

По словам предстоятеля РПЦ, раскольники пытаются показать идеи тьмы в качестве положительных и светлых.

Послушайте лидеров раскола, с какой ненавистью они говорят. Разве это... слово любви? Одни участвуют в наследии святых во свете, другие впадают во власть тьмы, нужно просто послушать тех, кто говорит о свете, а на самом деле пребывает во тьме Патриарх Кирилл

Предстоятель церкви выразил надежду, что "никакие раскольнические объединения, участие светской власти, злобная и воинственная риторика не смогут оторвать верующих от жизни во свете Божьем".

Ранее стало известно, что "объединительный" собор по созданию Украинской автокефальной церкви состоится 15 декабря в храме Святой Софии в Киеве. По словам президента Украины Петра Порошенко, в ходе мероприятия будет утверждён устав Церкви и избран предстоятель.

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата отправил обратно патриарху Варфоломею приглашение на так называемый объединительный собор.