Представитель народной милиции республики заявил, что армия Незалежной наращивает вооружение в зоне конфликта.

Разведка ЛНР зафиксировала прибытие самоходных артиллерийских установок и бронетранспортёров к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает Луганскинформцентр со ссылкой на представителя народной милиции республики Андрея Марочко.

— В районе населённого пункта Орехово были зафиксированы три САУ "Гвоздика" калибра 122 мм из состава 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, — сказал Марочко.

Он рассказал, что в район населённого пункта Новозвановка прибыло пять бронетранспортёров и шесть грузовых автомобилей с боеприпасами. Марочко добавил, что армия Незалежной наращивает вооружение в зоне конфликта.

В начале ноября Андрей Марочко заявил, что ВСУ стянули БМП и миномёты к линии соприкосновения.