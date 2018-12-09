Глава Ростуризма предложил обсудить ситуацию с застрявшими в Китае туристами

Глава Ростуризма Олег Сафонов предложил обсудить 10 декабря на межведомственном совещании ситуацию по авиаперевозке 1,5 тысячи туристов оператора "Жемчужная река", которые не могут вылететь с острова Хайнаня в Китае. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В совещании, по данным ведомства, должны принять участие представители Министерства транспорта России, Росавиции, туроператора "Жемчужная река", авиакомпании "ИрАэро" и её агента — компании "Эверест".

— Ещё две недели назад обострились проблемы с реализацией полётных программ, выполнявшихся для "Жемчужной реки" авиаперевозчиками "ИКАР" (Pegas Fly) из Москвы), "Алроса" (с Дальнего Востока) и S7 (из Сибири), и возникла серьёзная угроза нарушения прав и законных интересов туристов, — говорится в сообщении.

Компания "ИрАэро" сообщила ранее о приостановке программы полётов в Санью и Хайкоу, а также перевозке туристов "Жемчужной реки". Позднее стало известно, что россияне, отправившиеся туроператором на Хайнань, не могут вылететь из Китая.