Jeep Compass в России подорожал на 30-70 тысяч рублей

Предыдущий рост стоимости модели был зафиксирован в сентябре. Тогда ценник подрос на 50−100 тысяч рублей.

Американский кроссовер Jeep Compass подорожал в России на 30−70 тысяч рублей. Об этом сообщает портал "Цена Авто".

Самая доступная версия компактного внедорожника обойдётся в 2 млн 109 тысяч рублей. Комплектация Limited будет стоить 2 млн 329 тыс, а за топовую версию авто придётся выложить 2 млн 419 тысяч.

Предыдущий рост стоимости модели был зафиксирован в сентябре. Тогда ценник подрос на 50−100 тысяч рублей. Отметим, что по итогам года продажи автомобилей Jeep выросли на 31% по сравнению с предыдущим годом.