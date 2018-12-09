Лишилась кроссовок и формы. В Москве обокрали телеведущую Ольгу Белову

Женщина вернулась с работы и оставила авто около дома, ночью она вышла в магазин, а по возвращении увидела, что заднее окно машины разбито.

В Москве неизвестные обокрали известную ведущую Ольгу Белову прямо около её дома: злоумышленники разбили окно её машины и вытащили из салона вещи. Об этом сообщает МК.

Инцидент произошёл 7 декабря. Белова вернулась с работы и оставила авто около дома, ночью она вышла в магазин, а по возвращении увидела, что заднее окно машины разбито.

С заднего сиденья пропала сумка со спортивной формой и кроссовками. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Проводится расследование инцидента.