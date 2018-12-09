Вместе прыгали с парашютом. Нарышкин рассказал о знакомстве с Путиным

Он отметил, что познакомился с будущим главой государства в 1980 году, когда был определён на работу в разведывательное подразделение в Ленинграде.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что во время учёбы с президентом России Владимиром Путиным они вместе прыгали с парашютом. О знакомстве с российским лидером глава СВР рассказал в эфире программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

Нарышкин вспоминает, что с Путиным он познакомился в 1980 году, когда был определён на работу в разведывательное подразделение в Ленинграде.

— Владимир Владимирович уже там работал. Так и произошло знакомство, — сказал он.

Глава СВР также отметил, что вместе с Путиным учился на годичном факультете в Краснознамённом институте (ныне Академия внешней разведки). Перед поступлением они вместе совершили парашютный прыжок.

— Мы довольно основательно изучали устройство парашютной системы, парашютная система Д-6 очень надежная, и совершили один прыжок, — отметил он, добавив, что прыжок был совершён, чтобы получить дополнительную психологическую закалку.

Помимо этого Нарышкин признался, что во время работы офицером советской разведки он один раз был близок к провалу. Ситуацию он уточнять не стал.