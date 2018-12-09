Стали известны самые популярные страны у российских туристов

Количество поездок за девять месяцев текущего года выросло на 6,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитическое агентство "ТурСтат" опубликовало список самых популярных туристических направлений у россиян в период с 1 января по 30 сентября 2018 года.

Лидером стала Турция, которую посетили 4 млн 907 тысяч россиян. В тройку также вошли Абхазия и Финляндия, где побывало чуть более 3,6 млн и 2,5 млн наших соотечественников соответственно. В десятке также оказались Казахстан, Украина, Китай, Эстония, Грузия, Германия и Италия.

Всего количество выездных поездок из России за девять месяцев 2018 года выросло на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.