В Кувейте у Wataniya Airways отозвали лицензию

Это связано с тем, что 1,5 тысячи пассажиров не могли вернуться на родину из-за отмены рейсов.

Власти Кувейта лишили лицензии национальную авиакомпанию Wataniya Airways. Об этом сообщает издание Arabian Business.

Отзыв лицензии связан с тем, что авиакомпания "оказалась неспособной устранить операционные проблемы", которые привели к задержкам и отменам рейсов в 2018 году. 1,5 тысячи пассажиров не могли вернуться на родину из-за отмены вылетов.

Деятельность Wataniya Airways была приостановлена на некоторое время для решения проблем и налаживания работы, но компания не воспользовалась возможностью.

Ранее Лайф рассказывал о том, что "ИрАэро" приостановила полёты в Хайнань из-за долгов туроператора.