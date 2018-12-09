"Я кричала". Дознаватель из Уфы рассказала подробности изнасилования

По её словам, всё началось в тот момент, когда она прочитала СМС от мамы, надела пальто и вышла в коридор, поскольку собиралась идти домой. По времени сообщения и звонка матери после преступления была установлена продолжительность изнасилования.

Появились отрывки показаний 23-летней дознавательница из Уфы, по подозрению в изнасиловании которой арестованы три офицера Министерства внутренних дел России. Выдержки из протокола допроса пострадавшей публикует "Комсомольская правда".

Как говорится в документе, преступление длилось с 22:40 до 00:30. По её словам, её насиловали "по очереди и одновременно", в "естественной и противоестественной форме".

— Я кричала, мои руки были обхвачены руками Яромчука, просила отпустить, — рассказывает дознавательница, отмечая, что противоправные действия причиняли ей боль.

Девушка добавила, что, как только насильники её отпустили, она позвонила матери. По этому звонку было зафиксировано точное время окончания преступления. Также она рассказала, с чего всё начиналось: она прочитала сообщение от мамы, надела пальто и вышла в коридор, поскольку собиралась идти домой.

— Но Яромчук схватил меня за капюшон и затащил в туалет…, — записано в протоколе.

Напомним, по словам потерпевшей, три офицера надругались над ней прямо на рабочем месте. Фигуранты дела были уволены и сейчас находятся под арестом. Один из обвиняемых предоставил видеоалиби, однако адвокат пострадавшей назвала подобные данные "мышиной вознёй". В обстоятельствах произошедшего разбирался Лайф.