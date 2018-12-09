Кудрин: Власти сняли с повестки тему снижения доли государства в экономике

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Кудрин: Власти сняли с повестки тему снижения доли государства в экономике

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что Правительство РФ сняло с повестки тему уменьшения доли государства в экономике.

— Тема снижения доли государства в экономике по факту у правительства с повестки снята, — заявил он на своей странице в сети микроблогов "Твиттер".

По его словам, это подтверждает трёхлетний бюджет, в котором доходы от приватизации запланированы в размере 24 млрд рублей на три года, что является минимумом с 2000-го.

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