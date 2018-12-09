"Не потянул". Беркова развелась с пятым мужем

Актриса считала своего супруга идеальным мужчиной, который хорошо ладил с её девятилетним сыном.

Звезда фильмов для взрослых Елена Беркова развелась со своим пятым мужем актёром Андреем Стояновым. Об этом сообщает журнал StarHit.

На протяжении долгого времени актриса считала своего супруга идеальным мужчиной, который хорошо ладил с её девятилетним сыном.

— Мы с Леной развелись. Со слов супруги, ей было со мной невыносимо. Видимо, я тяжёлый человек, закоренелый холостяк. Видит бог, очень старался! Сделал семью самым главным в жизни, поставил на первое место, заботился о ней. Но не потянул, — заявил Стоянов.

В октябре прошлого года стало известно, что Беркова и её супруг Андрей Стоянов через несколько месяцев после свадьбы в Италии обвенчались на Кипре. Именно там они отдыхали во время свадебного путешествия.