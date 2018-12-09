В МЧС опровергли сообщения о костюмах оленей для спасателей на Новый год

В МЧС опровергли сообщения о том, что спасателей оденут в костюмы оленей на Новый год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
— Опубликованный документ — не что иное как фейк. Ни нумерация документа, ни сокращения, которые использованы в этом сообщении, к МЧС России не имеют отношения, — говорится в сообщении.
Ранее некоторые СМИ сообщили, ссылаясь на поддельный документ, о том, что заступающим в новогоднюю ночь на дежурство сотрудникам МЧС якобы должны выдать костюмы оленей, а дежурных обеспечат праздничными новогодними колпаками красного цвета с белыми помпонами.
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