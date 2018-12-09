С Людмилой Алексеевой простятся в Центральном доме журналиста 11 декабря

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С Людмилой Алексеевой простятся в Центральном доме журналиста 11 декабря

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой, которая ушла из жизни накануне, пройдёт в Центральном доме журналиста 11 декабря. Об этом сообщили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

— Прощание с Людмилой Михайловной Алексеевой… состоится во вторник, 11 декабря, с 10 до 13 часов в Центральном доме журналиста, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЧ.

Людмила Алексеева скончалась 8 декабря в одной из московских больниц на 92-м году жизни. Ранее Лайф публиковал последнее интервью правозащитницы.

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