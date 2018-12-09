Пушков: Киев без устали расширяет границы абсурда

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление Службы безопасности Украины о том, что российские спецслужбы, вероятно, причастны к организации протестов "жёлтых жилетов" во Франции. Как считает сенатор, Украина всё время абсурдно обвиняет Москву в событиях по всему миру.

— Известно: что бы ни произошло на Украине, там во всём обвиняют Россию. Но с недавних пор в Киеве запели новую песню: что бы ни случилось где бы то ни было — протесты во Франции или Брексит в Британии, — в этом тоже виновата Россия. Киев без устали расширяет границы абсурда, — написал он.

Напомним, Служба безопасности Украины заявила, что спецслужбы РФ могут быть причастны к организации протестов во Франции.