Пушков: Киев без устали расширяет границы абсурда

Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление Службы безопасности Украины о том, что российские спецслужбы, вероятно, причастны к организации протестов "жёлтых жилетов" во Франции. Как считает сенатор, Украина всё время абсурдно обвиняет Москву в событиях по всему миру.
— Известно: что бы ни произошло на Украине, там во всём обвиняют Россию. Но с недавних пор в Киеве запели новую песню: что бы ни случилось где бы то ни было — протесты во Франции или Брексит в Британии, — в этом тоже виновата Россия. Киев без устали расширяет границы абсурда, — написал он.
Напомним, Служба безопасности Украины заявила, что спецслужбы РФ могут быть причастны к организации протестов во Франции.
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