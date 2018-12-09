Сестра погибшей в Братске спортсменки — о трагедии: Теперь в доме тихо и пусто

По предварительным данным, Ирина погибла от удара током. Точную причину смерти покажет вскрытие.

Уход 15-летней спортсменки из Иркутской области стало большой трагедией для всей её семьи. Об этом рассказала сестра девушки Татьяна.

— Сейчас нужно поддерживать родителей. Это же такая большая утрата. Скажу одно — она была светлым и добрым человеком. Мой ребёнок безумно любил её и всегда кричал: "Няня!" — сказала Татьяна в беседе с Life Shot.

Девушка добавила, что после ухода Ирины дома стало тихо и пусто, вся семья плачет.

Напомним, 15-летняя Ирина Р. была членом сборной России по панкратиону. Девушка умерла накануне, предположительно, от удара током: она поставила телефон на зарядку в ванной и уронила его в воду.