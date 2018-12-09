В ДНР заявили, что СБУ перебросили в Донбасс большое количество беспилотников

В республике отметили, что эту технику могут применить для провокаций или атак на важные объекты.

Вооружённые силы Украины перебросили в Донбасс множество ударных беспилотных летательных аппаратов, которые способны нести до 70 кг груза, заявил глава пресс-службы управления народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Наша разведка получила достоверную информацию о прибытии на Горловское направление ж/д составом ударных беспилотников типа Warmate-1 и Bayraktar TB2. Последний — общего производства Украины и Турции, способный нести до 70 кг полезной нагрузки, — подчеркнул Безсонов.

Он пояснил, что эти ударные беспилотники могут быть применены для провокаций с использованием химоружия и атак на важные объекты на территории ДНР.