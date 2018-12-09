МИД Франции призвал Трампа не влезать во внутренние дела страны

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал президента США Дональда Трампа не вмешиваться во внутренние дела Пятой республики.

— Я говорю Дональду Трампу, и президент республики сказал ему об этом же: "Мы не вмешиваемся в американские дебаты, и вы позвольте нам жить своей жизнью", — отметил Ле Дриан в интервью телеканалу LCI.

Он также призвал не обращать внимания на высказывания главы Белого дома, так как большая часть американцев не поддерживает отказ Трампа от Парижского соглашения.

Ранее Лайф сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что во время протестов "жёлтых жилетов" в Париже граждане Франции скандировали лозунги с призывом к президенту США возглавить их страну. Недовольство жителей Пятой республики он связал с Парижским соглашением о климате 2015 года.

Во французской столице 8 декабря прошла очередная акция протеста "жёлтых жилетов", в ходе которой пострадало не менее 30 человек. В результате было задержано 1726 человек.