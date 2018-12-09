Глава СПЧ рассказал, где будет похоронена Людмила Алексеева

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Глава СПЧ рассказал, где будет похоронена Людмила Алексеева

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Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Прощание с правозащитницей пройдёт в Центральном доме журналиста во вторник, 11 декабря.

Правозащитницу Людмилу Алексееву кремируют на Троекуровском кладбище в Москве. Как заявил глава СПЧ Михаил Федотов, прах правозащитницы захоронят в семейной могиле, сообщает РИА "Новости".

Алексеева умерла накануне на 92-м году жизни. О её смерти сообщил в Совете при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Смерть наступила в 19:30 в московской городской клинической больнице № 15, которую она очень любила и говорила, что там работают святые люди.

Прощание с правозащитницей пройдёт в Центральном доме журналиста 11 декабря.

Лайф также публиковал одно из последних интервью с Алексеевой.

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