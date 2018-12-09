Экс-премьер Украины считает критической ситуацию с выплатой госдолга

Бывший глава украинского кабмина считает, что без помощи МВФ погасить кредиты реально невозможно.

Экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал заявление главы украинского Нацбанка Якова Смолия о том, что государство в следующие два года должно выплатить по внешнему госдолгу около 12 миллиардов долларов, включая проценты.

По мнению Азарова, на Украине сложилась "достаточно критическая ситуация", так как экономика страны не обеспечивает за счёт экспорта реальных ресурсов, которыми можно было бы расплачиваться.

— Это реальные цифры, вытекающие из того, что кредиты Международного валютного фонда занимались в 2014–2015 годах. Они были пятилетние, четырёхлетние, целый ряд прочих кредитов, которые надо возвращать. С точки зрения способности Киева вернуть их — это зависит от того, насколько МВФ обеспечит финансирование, то есть новое кредитование (перекредитование) для возврата этих кредитов. Собственные валютные резервы сейчас составляют порядка 16,5 миллиарда долларов. Из них так называемые чистые резервы, которыми можно распоряжаться, — около четырёх миллиардов. Поэтому очевидно, что без помощи фонда погасить их реально невозможно, — сказал он.

Азаров добавил, что, вероятно, МВФ такую помощь окажет, так как является "политизированной организацией", которую "не останавливают ни провокации Киева на Азове, ни военное положение".

При этом, по словам бывшего главы украинского кабмина, инцидент в Керченском проливе — это "многоцелевая программа", главная задача которой — помочь Петру Порошенко удержаться у власти посредством "нагнетания истерии".

— За эти 4,5 года немного стал затухать градус ненависти, агрессии, так как срабатывали пустые холодильники, холод в квартирах. Народ стал постепенно отходить от этой мысли. А вот, пожалуйста, обстреляли наши корабли... Это всё нагнетается, это действует на обывателя, — уверен Азаров.

Ранее стало известно, что Украина должна выплатить двенадцать миллиардов долларов по внешнему государственному долгу в 2019–2010 годах.