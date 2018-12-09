Посольство США напомнило Киеву о важности создания Антикоррупционного суда

Создание Антикоррупционного суда было одним из условий МВФ для проведения программы кредитования.

Посольство США на Украине напомнило Киеву о необходимости создания Антикоррупционного суда. Об этом пресс-служба дипмиссии сообщила на своей странице в "Твиттере".

— В Международный день борьбы с коррупцией мы подчёркиваем необходимость создания работоспособного Высшего антикоррупционного суда и обеспечения того, чтобы антикоррупционные институты работали вместе для содействия верховенству права, — говорится в сообщении.

Создание Антикоррупционного суда было одним из условий Международного валютного фонда, выполнение которого гарантировало дальнейшее сотрудничество страны и организации.