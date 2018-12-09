"Яндекс.Такси" объяснил отказ от опции отложенной подачи машины

Уход от привычной для многих пользователей функции связали с изменением правил парковки в столице.

Представитель "Яндекс.Такси" объяснил в эфире радиостанции "Говорит Москва" отказ от опции отложенной подачи машины.

Причиной отмены функции стали изменения правил парковки в столице, которые вступают в силу 15 декабря, а также увеличением автопарка.

— Теперь заказать "Яндекс.Такси" в Москве можно только с подачей на ближайшее время. Это связано с тем, что в центре города вводятся новые правила парковки. Согласно им, водители смогут бесплатно парковаться не дольше 5 минут. При этом мы сохранили услугу бесплатного ожидания — 3–5 минут в зависимости от тарифа, — заявили в пресс-службе компании.

Данное нововведение не скажется на качестве сервиса, а пользователям не придётся подолгу ждать своей машины. Добавим, что в регионах функция отложенной подачи сохранилась.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве изменятся правила парковки. Теперь минимальная стоимость стоянки в центре города составит 80 рублей, максимальная — 380. Кроме того, время оплаты парковки сократится с 15 до 5 минут.