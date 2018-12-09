Проект развития Северного морского пути согласуют к февралю 2019 года

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Проект развития Северного морского пути согласуют к февралю 2019 года

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Фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев

СМП — это кратчайший морской путь между европейской частью РФ и Дальним Востоком, включая азиатские страны.

Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что проект развития Северного морского пути должен быть согласован к февралю 2019 года.

— Создана рабочая группа по развитию Севморпути, понятно, что проект многосоставный, многокомпонентный, это и строительство танкерного и ледокольного флота, и строительство причальной инфраструктуры, и проект ж/д транспорта. Думаю, что мы до начала февраля укрупнённо по компонентам все графики внутри блоков синхронизируем, получим гармоничную картину... Мы ожидаем, что к концу февраля не только будет паспорт проекта, но мы гармонизируем действия строителей ледокольного флота, строителей танкерного флота, создателей новых мощностей по проводке, введение новых месторождений, создание дорожной инфраструктуры, — сказал Акимов.

Северный морской путь — это кратчайший морской путь между европейской частью РФ и Дальним Востоком, включая азиатские страны. Законодательством России СМП определён как исторически сложившаяся национальная единая коммуникация страны в Арктике.

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